Notfälle

Feuerlöscher ausgelöst: Partygäste in Sicherheit gebracht

Wegen eines unbedachten Feuerlöschereinsatzes sind bei einer Party in Ebstorf in der Lüneburger Heide 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zehn Menschen wurden am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt und litten unter Atembeschwerden, teilte die Feuerwehr mit.