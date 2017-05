Brände

Feuer zerstört große Teile eines Resthofs in Badbergen

Ein Feuer hat am Donnerstag große Teile eines Resthofes in Badbergen im Kreis Osnabrück zerstört. Wie eine Sprecherin der Polizei in Bersenbrück sagte, habe beim Abflammen von Unkraut ein Lager mit Holz und Stroh Feuer gefangen.