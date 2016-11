Brände

Feuer zerstört aus Holz gebaute Werkstatt in Badbergen

Ein Werkstattgebäude ist in Badbergen (Landkreis Osnabrück) am Montagabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden beträgt 35 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.