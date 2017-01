Brände

Feuer zerstört Teile eines Fachwerkhauses

Ein Brand in Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg hat Teile eines Fachwerkhauses zerstört. Nach Angaben der Polizei in Stadthagen hatte sich am frühen Dienstagmorgen im Windfang des Hauses ein Feuer entzündet und auf die obere Etage übergegriffen.