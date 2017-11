Löschfahrzeug mit Blaulicht in Hamburg. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuer zerstört Sporthaus: War es Brandstiftung?

Vermutlich nach einer Brandstiftung ist das Sporthaus in Hattorf (Landkreis Göttingen) in der Nacht zu Dienstag vollständig zerstört worden. "Wir gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde", sagte ein Polizeisprecher in Osterode.