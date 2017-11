Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuer zerstört Kita: Schaden in Millionenhöhe

In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein Kindergarten komplett ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht auf Sonntag niemand. Die Brandursache war laut Polizei am Morgen noch unklar.