Brände

Feuer zerstört Kegelbahnen in ehemaliger Gaststätte

Ein Feuer hat alle acht Kegelbahnen in einer ehemaligen Gaststätte in Brake (Landkreis Wesermarsch) zerstört. Die Flammen waren in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.