Brände

Feuer zerstört Einfamilienhaus, Wohnmobil und Auto

Ein Haus, ein Wohnmobil, ein Auto und zwei Carports sind in Nordwohlde am Montagabend in Flammen aufgegangen. Der Brand ging von einem der Carports auf die darunter stehenden Autos und dann auf das Einfamilienhaus über, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.