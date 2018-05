Falsche Polizisten haben einen Rentner in Hemmingen bei Hannover um Ersparnisse in Höhe von 99 000 Euro gebracht. Ein Betrüger gab sich am Telefon als Kriminaloberkommissar Bach aus und bat den 80-Jährigen um das Abheben einer großen Geldsumme, weil Bankmitarbeiter angeblich Falschgeld in Umlauf brächten, teilte die Polizei am Dienstag mit.