Feuer in Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge

In einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in Papenburg ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntagabend keiner der elf Bewohner, wie die Polizei mitteilte.