Brände

Feuer in Sauna von Fitnessstudio: vier Leichtverletzte

Durch einen Brand in der Sauna eines Fitnesscenters in Osnabrück sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Freitagabend gegen 18.40 Uhr bei einem Aufguss in der Sauna des Fitnessstudios in der Berghoffstraße aus.