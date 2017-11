Brände

Feuer in Mehrfamilienhaus: Wahrscheinlich Brandstiftung

In einem Mehrfamilienhaus in Bramsche im Kreis Osnabrück ist vermutlich ein Feuer gelegt worden. Am späten Mittwochabend brannte eine Wanddekoration im Treppenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte.