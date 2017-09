Feuerwehrkräfte. © Julian Stratenschulte/Archiv

Brände

Feuer in Mehrfamilienhaus: Mann tot in Wohnung aufgefunden

Bei Löscharbeiten haben Feuerwehrkräfte in einem brennenden Mehrfamilienhaus in Königslutter einen Mann tot aufgefunden. Ob der 45-Jährige durch das Feuer ums Leben gekommen oder bereits davor tot war, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.