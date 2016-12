Frontansicht eines Löschfahrzeugs. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Feuer in Mehrfamilienhaus: Fünf Kinder verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bremen sind am Sonntagabend 25 Bewohner verletzt worden. Darunter seien auch fünf Kinder gewesen, teilte die Feuerwehr mit.