Brände

Feuer in Kindertagesstätte: Kinder retten sich ins Freie

Bei einem Feuer in einer Kindertagesstätte in Dauelsen (Landkreis Verden) sind Kinder und Erzieher mit dem Schrecken davon gekommen. Sie konnten sich nach Ausbruch des Brandes selbst ins Freie in Sicherheit bringen.