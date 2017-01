Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuer in Hochhaus: Bewohner in Bus untergebracht

In einem Hochhaus in Osnabrück-Atter hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Balkon einer Wohnung im 1. Stock in Flammen und Rauch drang aus den Fenstern, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.