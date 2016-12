Feuerwehrmänner löschen einen Brand in der Großbäckerei Schäfers in Lehrte. © Uwe Dillenberg

Brände

Feuer in Großbäckerei ausgebrochen

Die Produktionshalle einer Großbäckerei in Lehrte bei Hannover ist in Flammen aufgegangen. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.