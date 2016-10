Brände

Feuer in Emder Wohnhaus: Brandopfer ist identifiziert

Nach dem Feuer in einem Emder Wohnhaus am Sonntag hat die Polizei die Identität einer Leiche geklärt. Der Tote sei der 48 Jahre alte Bewohner der Erdgeschosswohnung, teilten die Ermittler am Mittwoch als Ergebnis der Obduktion mit.