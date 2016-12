Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuer in Bremer Reihenhaus: fünf Menschen leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen-Peterswerder sind fünf Menschen verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache begann am Montagabend ein Sicherungskasten in dem Haus zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte.