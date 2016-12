Brände

Feuer im Verwaltungsgebäude einer Baumschule

Im Verwaltungsgebäude einer Baumschule in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland ist ein Feuer an einem Server ausgebrochen. Durch den Alarm eines Rauchmelders am Freitagmittag konnte der Brand rechtzeitig entdeckt werden, wie die Polizei in Bad Zwischenahn mitteilte.