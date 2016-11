Feuerwehrblaulicht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Notfälle

Feuer im Klinik-Heizkraftwerk in Lingen: Keine Verletzten

In einem Betriebsgebäude eines Krankenhauses in Lingen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in dem Heizkraftwerk führte laut Polizei zu einer starken Rauchentwicklung.