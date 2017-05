Ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht. © Carsten Rehder/Archiv

Brände

Feuer im Gesamtschule: niemand verletzt

Ein brennendes Holzregal in einer Gesamtschule in Hannover hat am Dienstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Lehrerin am Nachmittag starken Rauch aus einem Lagerraum.