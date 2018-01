Feuerwehrleute stehen in Moordorf an einem Wohnhaus, aus dem Rauch kommt. © Steffen Poppen/Archiv

Brände

Feuer im Einfamilienhaus: Vater und Kind tot

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Moordorf im Landkreis Aurich hat es ein zweites Todesopfer gegeben. Nach dem Vater erlag am Freitagabend auch der sechs Jahre alte Sohn seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.