Brände

Feuer bei Lieferdienst: Polizei ermittelt

Nach einem Feuer in einem Pizza-Lieferdienst in Winsen (Luhe) geht die Polizei von Brandstiftung aus. "Ob ein Zusammenhang zu einem Brand bei einem weiteren Pizza-Lieferdienst im August besteht, wird geprüft", sagte Polizeisprecher Jan Krüger am Montag.