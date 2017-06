Brände

Eine brennende Lagerhalle auf einer Mülldeponie hat in Großefehn (Landkreis Aurich) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und mehrere 100 000 Euro Schaden verursacht.

Großefehn. Das Gebäude fing am Mittwochabend aus zunächst unbekannter Ursache Feuer, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Lagerhalle für Altpapier und Kunststoffverpackungen brannte in voller Ausdehnung. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt.

dpa