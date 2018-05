Bremen

Als die rund 40 Einsatzkräfte an dem Gebäude in Rönnebeck eintrafen, schlugen die Flammen demnach bereits bis auf den darüberliegenden Balkon. Vier Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand über eine Drehleiter. Was das Feuer verursacht hatte, war zunächst nicht bekannt.

dpa