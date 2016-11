Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Festnahme nach lautstarkem Sex auf Bahnhofsklo

Lauter Sex auf dem Braunschweiger Bahnhofsklo hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Die Beamten hätten am Samstagmorgen ein "kopulierendes Pärchen" in der Herrentoilette des Braunschweiger Hauptbahnhofs trennen müssen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.