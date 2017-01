Kriminalität

Festnahme: 25-Jähriger soll Frau in Munster getötet haben

Fast fünf Monate nach dem Fund einer getöteten Frau in Munster hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige habe sich nach den bisherigen Erkenntnissen damals vorübergehend im Heidekreis aufgehalten und sei nach der Tat in seine polnische Heimat geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit.