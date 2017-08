Festival Tanztheater International eröffnet

Tanz

Mit einer deutschen Erstaufführung der französischen Kompanie "Black Sheep" hat das Festival Tanztheater International begonnen. Ihre Produktion "Fact" ist eine Verschmelzung von Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz.

Hannover. Die sieben Ensemblemitglieder bewegten sich zwischen hölzernen Stelen, die sich mal als Hindernisse, mal als Labyrinth darstellten. Die 32. Ausgabe von Tanztheater International läuft bis zum 9. September in Hannover.

Zu Gast sind zwölf Produktionen aus zehn Ländern. Die österreichische Choreographin Doris Uhlich zum Beispiel hinterfragt in "mehr als genug" die gängige Vorstellung, dass Tänzerinnen schlank sein müssen. Choreographen aus dem Libanon, Belgien, Togo und China präsentieren einen Abend, an dem gemeinsam getanzt, musiziert und an einer langen Tafel ein libanesisches Essen zubereitet wird.

"Es geht um uns", fasste Festivalleiterin Christiane Winter die Inhalte der eingeladenen Produktionen zusammen. Sie spiegelten wider, was Menschen bewegt: Ausgrenzung und Ankommen, Identitätssuche und Selbstverortung oder Zwänge und Zuwendung.

dpa