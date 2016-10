Schifffahrt

Ein Schiff bleibt im Nordseewatt stecken - und Hunderte Menschen müssen an Bord ausharren. Ein erster Rettungsversuch schlägt fehl, ein Vater mit seinem kranken Sohn kann schon aufs Festland.

Harlesiel. Eine vor der Nordseeinsel Wangerooge im Watt festgefahrene Fähre mit rund 280 Menschen an Bord ist in der Nacht zum Dienstag freigeschleppt worden. "Das Schiff hat inzwischen seine Fahrt nach Harlesiel aus eigener Kraft fortgesetzt", sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Christian Stipeldey. Das Schiff war am Montag auf der Überfahrt von Wangerooge ans Festland im Watt steckengeblieben.

dpa