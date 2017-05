Kriminalität

Fensterscheibe von künftiger Moschee beschädigt

An einer künftigen Moschee in Lüchow im Wendland ist eine Fensterscheibe beschädigt worden. Unbekannte hätten außer der Scheibe des im Bau befindlichen Gebetsraumes auch die einer gemeinnützigen Einrichtung in dem Gebäude mit Steinen getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.