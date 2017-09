Verkehr

Feiernder Hochzeitskorso erschreckt Bremer Bürger

Ein zu überschwänglich feiernder Hochzeitskorso hat mehrere Bürger in Bremen erschreckt. Die Teilnehmer einer türkischen Hochzeitsgesellschaft zündeten Böller in der Innenstadt und schossen mit Schreckschusswaffen in die Luft, wie die Polizei am Montag mitteilte.