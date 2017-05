Regierung

CDU und FDP im Landtag haben einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert, der Fehler bei Vergabeverfahren im niedersächsischen Wirtschaftsministerium aufklären soll.

Hannover. "Es bleibt der Zweifel, dass das, was die Landesregierung dem Parlament mitgeteilt hat, vollständig war und der Wahrheit entspricht", sagte der FDP-Fraktionsvize Jörg Bode am Donnerstag im Landtag. Der CDU-Abgeordnete Uwe Schünemann sagte, der Ausschuss müsse lückenlos aufklären, was sich im Büro von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) abgespielt habe. "Ich befürchte, dass dies der Anfang einer größeren Affäre ist."

Lies hatte zuvor seine Staatssekretärin Daniela Behrens (SPD) entlassen. Sie hatte bei der Auftragsvergabe für eine Internetseite mehrere Vorab-Gespräche mit einer Agentur geführt, die später den Zuschlag erhielt. Bei einem weiteren Fall hatte der Pressesprecher von Lies vorab mit einem Hörfunksender Gespräche über einen Auftrag geführt, auch hier bekam dieser Sender den Zuschlag. Inzwischen schaut sich auch die Staatsanwaltschaft in Hannover die Fälle an.

dpa