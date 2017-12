Ein Feuerwehrmann steht vor einer brennenden Scheune in Klosterseelte. © TNN

Brände

Fast 700 Schweine verenden bei Stallbrand

Bei einem Brand in einem Stallgebäude in Klosterseelte (Kreis Oldenburg) sind Hunderte Schweine getötet worden. Insgesamt hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers am Donnerstag mindestens 700 Tiere in den Stall aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher.