Die alte Predigthalle auf dem Jüdischen Friedhof in Hannover. © Silas Stein

Gedenkstätten

Fast 700 Denkmäler haben Sonntag geöffnet

Geschichtsträchtige Orte im Norden locken am "Tag des offenen Denkmals" wieder die Besucher an. In Niedersachsen und Bremen machen in diesem Jahr knapp 700 Denkmäler mit - davon rund 600 in Niedersachsen und mehr als 60 in Bremen.