Mitarbeiter der Fassmer Werft. © Carmen Jaspersen

Fast 4000 PS starke Motoren in neuen Seenotrettungskreuzer

Der Bau eines neuen Seenotrettungskreuzers mit Tochterboot schreitet voran. Schiffbauer setzten am Dienstag in der Fr.-Fassmer-Werft in Berne bei Bremen zwei zusammen 7,6 Tonnen schwere und fast 4000 PS starke Motoren in das Spezialschiff ein, wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.