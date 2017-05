Eine Schaukel hängt auf einem Spielplatz in Hannover. Foto: Ole Spata/Archiv

Kriminalität

Fast 170 Kinder werden in Niedersachsen vermisst

In Niedersachsen werden zurzeit fast 170 Kinder unter 14 Jahren vermisst. Die ältesten Fälle gehen dabei zurück bis in das Jahr 1975, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover mit.