Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Familienstreit eskaliert: 23-Jähriger sticht mit Messer zu

Bei einem Familienstreit ist in Bremen ein 34-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Mann wird verdächtigt, seinem Verwandten am Dienstag in den Rücken gestochen zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.