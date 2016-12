Verteidigung

Unter dem Jubel von mehreren hundert Angehörigen der Besatzung hat die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" nach ihrem Mittelmeereinsatz in Wilhelmshaven angelegt.

Wilhelmshaven. Das Marineschiff kehrte am Freitag nach viermonatiger Fahrt in seinen Heimatstützpunkt zurück. Es hatte sich an der Operation "Sophia" beteiligt, mit der Schleusernetzwerken und Schleppern das Handwerk gelegt werden soll. Der Besatzung gelang daneben die Rettung von 284 Menschen, die auf kleinen Flüchtlingsbooten in Seenot geraten waren. Damit habe sich das Training und die Vorbereitung auf den Einsatz gelohnt, sagte Kommandant Christian Schultze.

dpa