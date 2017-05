Unfälle

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist bei Egestorf eine fünfköpfige Familie verletzt worden. Der Wagen sei am Freitag auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Egestorf. Als Unfallursache könne Sekundenschlaf nicht ausgeschlossen werden. Der 31 Jahre alte Familienvater am Steuer und zwei Kinder im Alter von zwei und elf Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 26-jährige Ehefrau und ein sieben Jahre altes Mädchen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Nach dem Aufprall war der Wagen zunächst nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert worden. Von dort rutschte er quer über alle drei Fahrstreifen nach rechts in den Grünstreifen.

dpa