Kriminalität

Falscher Polizist sperrt Opfer in Keller ein

Ein falscher Polizist hat in Delmenhorst eine 86 Jahre alte Frau in ihren Keller eingesperrt und Bargeld sowie Schmuck des Opfers gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Unbekannte am Mittwoch an der Haustür der Frau als Polizist ausgegeben, der verdächtige Beobachtungen von Nachbarn an ihrem Haus überprüfen wolle.