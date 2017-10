Die Rückenansicht eines Polizisten. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Falscher Polizist muss ins richtige Gefängnis

Ein falscher Polizist ist in Osnabrück richtigen Ermittlern ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 19-Jährige am Mittwoch bei der Übergabe von 35 000 Euro von einer Spezialeinheit verhaftet.