Hannover

Der Ganove rief die 74-Jährige am Dienstagnachmittag an und behauptete, dass Einbrecher in ihr Haus eindringen wollten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Darauf erzählte die Rentnerin dem angeblichen "Polizeioberkommissar Weber" von ihrem Schließfach. Dieser berichtete ihr von unseriösen Bankmitarbeitern, ließ seine Angaben von einem angeblichen "Staatsanwalt Franke" bestätigen und forderte die Frau auf, ihre Wertsachen zu übergeben. Das tat sie. Nachdem sich der Mann anschließend jedoch nicht mehr meldete, wurde die Seniorin misstrauisch und rief die Polizei an.

dpa