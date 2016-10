Religion

Der Fall einer vollverschleierten Schülerin aus Belm bei Osnabrück soll auf Wunsch der CDU den Landtag beschäftigen. Seine Partei werde eine Unterrichtung der zuständigen Landtagsausschüsse beantragten, kündigte CDU-Fraktionschef Björn Thümler am Mittwoch an.

Hannover. Das Innen- und das Kultusministerium sollten erklären, wie sie vorgehen wollen. "Der Sachverhalt schwelt an der Schule bereits über mehrere Jahre. Es muss jetzt endlich eine für alle Seiten tragbare Lösung gefunden werden."

Die Mittelstufenschülerin aus Belm sitzt seit dem Schuljahr 2013/14 mit dem Nikab im Unterricht. Die Landesschulbehörde will die Zehntklässlerin zum Verzicht auf die Vollverschleierung bewegen. Das Osnabrücker Verwaltungsgericht hatte kürzlich in einer viel beachteten Entscheidung im Streit zwischen einer Schülerin und einem Abendgymnasium um das Tragen eines Nikab das Verbot der Schule bestätigt. Im Unterschied zur Abendschülerin fällt die Nikab-Trägerin in Belm aber noch unter die Schulpflicht. Daher kann die Schule in diesem Fall die Schülerin nicht vom Unterricht ausschließen.

dpa