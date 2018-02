NEUER NAGER:So sieht die „faire“ Computermaus für die Polizei in Niedersachsen aus – mit Scrollrad aus Buchenholz.

© Foto: IT Niedersachsen / Legge

NIEDERSACHSEN

Faire PC-Maus für die Polizei

Kaffee, Tee, Obst, Kleidung gibt es in der Variante „fair“ – doch bei Computerelektronik sucht man das vergebens. Fast jedenfalls, denn zumindest eine Ausnahme gibt es – und die kommt aus Bayern und macht sich jetzt in bei der Polizei in Niedersachsen breit. Denn die zuständige IT-Abteilung in Hannover hat für das Land mehrere tausend „faire Computermäuse“ bestellt – die ersten von „Nager-IT“ sind schon im Einsatz.