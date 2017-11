Polizeibeamte nehmen das beschädigtes Auto in Augenschein. © Jens Potschka

Kriminalität

Fahrt in Fußgänger: Verdächtiger vor Haftrichter

Ein Haftrichter soll nach der Fahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven am Montag entscheiden, ob der Fahrer in Untersuchungshaft kommt. Der 29-Jährige sei nach der Aussage von Zeugen gezielt und bewusst vor der Disco in die Gruppe gefahren, sagte ein Polizeisprecher.