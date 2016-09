Kriminalität

Fahrschüler stand unter Drogen

Die Polizei hat in Gifhorn einen Fahrschüler aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogen am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilten, hatten sie den Fahrschulwagen bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag kontrolliert und bei dem 20-Jährigen entsprechende Hinweise festgestellt.