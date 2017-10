Fahrplan für erste Gespräche vor Regierungsbildung steht

Der Landtag in Niedersachsen wird sich in den kommenden Wochen füllen. © J. Stratenschulte/Archiv

Landtag

Bis Anfang nächster Woche wird über die neue Landesregierung nur hinter den Kulissen gesprochen. Dann geht es aber Schlag auf Schlag. In gut einer Woche könnte schon klar sein, welche Parteien in Niedersachsen in intensive Koalitionsverhandlungen einsteigen.

Hannover. Der Zeitplan für die ersten Gespräche auf dem Weg zu einer neuen Landesregierung steht. Ministerpräsident Stephan (SPD) will sich am kommenden Dienstag zunächst mit seinem bisherigen Koalitionspartner, den Grünen, treffen. Am Mittwoch kommender Woche kommt es dann zum Treffen von Vertretern von SPD und FDP, tags darauf zu einem ersten Gespräch von Sozialdemokraten und CDU. Das teilten die Parteien am Mittwoch mit. Nach diesen Runden könnte es dann zu Sondierungsgesprächen kommen, die in offiziellen Verhandlungen münden würden. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit die Bildung einer Koalition aus SPD und CDU.

FDP-Chef Stefan Birkner bekräftigte am Mittwoch seine Ablehnung gegenüber einem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Dennoch habe er die Einladung von SPD-Chef Weil zum Gespräch angenommen. "Klar ist, dass dieses Treffen nicht zum Ziel haben wird, in Gespräche über eine sogenannte Ampel-Koalition einzutreten." Dies habe er Weil auch so mitgeteilt. "Wie vor und nach der Wahl geäußert, lehnen die Freien Demokraten den Eintritt in eine Ampel-Koalition ab", ließ Birkner mitteilen.

Für Donnerstag kommender Woche hat die SPD die CDU zu einem Gespräch eingeladen, wie die Sozialdemokraten am Mittwoch mitteilten. Zu den Gesprächsteilnehmern auf Seiten der CDU gehören der Parteivorsitzende Bernd Althusmann und der bisherige Fraktionschef Björn Thümler. Der Gesprächstermin von SPD und Grünen am Dienstag war bereits am Vortag bekanntgeworden.

Auf Seiten der SPD werden neben Weil, Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer und die Bezirksvorsitzenden der Partei an den Gesprächen teilnehmen. Bei FDP und Grünen stand am Mittwoch noch nicht fest, wer neben den Parteivorsitzenden dabei ist.

Nach den drei Runden in der nächsten Woche wären Sondierungsgespräche der nächste Schritt zu einer Koalitionsbildung. Nach dem Stand der Dinge werden SPD und CDU zur Bildung einer großen Koalition in diese nächste Verhandlungsrunde eintreten. Theoretisch möglich wären auch von der CDU initiierte Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Abgesehen von der AfD hatte Althusmann zumindest Gespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien angekündigt. Doch dafür gibt es nach CDU-Angaben vom Mittwoch noch keinen Zeitplan.

Läuft es so wie bisher immer nach Landtagswahlen in Niedersachsen, würde die neue Koalition bis zum Tag der konstituierenden Sitzung des Landtags stehen. Bisher war es nach Angaben des Landtags immer so, dass der neue Ministerpräsident in dieser ersten Zusammenkunft aller Abgeordneten gewählt wurde. Diese erste Sitzung muss bis zum 30. Tag nach der Wahl stattfinden, voraussichtlich am 14. November.

Sollte die Wahl des Regierungschefs an diesem Tag nicht über die Bühne gehen, gibt es weitere Fristen: Bis zum 21. Tag nach der ersten Sitzung müsste der Landtagspräsident eine weitere Sitzung einberufen. Käme auch dann keine Wahl zustande, blieben weitere 14 Tage. Dann müsste der Landtag entweder seine Auflösung beschließen oder unverzüglich einen neuen Regierunschef wählen. Sollte sich der Landtag auflösen, käme es zu einer Neuwahl.

dpa