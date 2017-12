Fahrgastschiff nahe Wangerooge aus Watt befreit

Schifffahrt

Eine Fähre mit mehr als 40 Passagieren läuft im Wattenmeer auf Grund. Stundenlang stecken die Passagiere fest. Dann löst sich das Problem plötzlich fast von selbst.

Wilhelmshaven. Für mehrere Stunden mussten am Mittwoch rund 50 Menschen auf einem Passagierschiff ausharren, das zwischen Wangerooge und Wittmund auf Grund gelaufen war. Das Schiff war bei sinkendem Wasserspiegel am Nachmittag im Watt stecken geblieben. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. In der Nacht zum Donnerstag konnte das Schiff die Fahrt dann "aus eigener Kraft" fortsetzen, als das Nachthochwasser den Wasserspiegel wieder steigen ließ, wie ein Sprecher der Wassersschutzpolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ursprünglich hatte das Schiff mit 42 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern am Mittwochnachmittag im Hafen des Wittmunder Stadtteils Harlesiel anlegen wollen. "Das wird nun deutlich nach Mitternacht geschehen", sagte der Polizeisprecher.

dpa