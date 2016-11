Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. © Britta Pedersen/Archiv

Unfälle

Fahrer zündet sich Zigarette an: Gas-Auto explodiert

Ein 30 Jahre alter Mann ist mitten in einem Dorf im Landkreis Verden bei der Explosion seines mit Gas betriebenen Autos schwer verletzt worden. Der Mann habe sich am Freitag in Westen (Kreis Verden) eine Zigarette in seinem Fahrzeug angezündet, als es zu einer starken Verpuffung ohne Flammenbildung gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher.